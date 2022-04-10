داوود شهاب: القدرة الأمنية الإسرائيلية ومنظومة الردع تآكلت والعدو عاجز عن حماية عمقه

أكد مسؤول المكتب الإعلامي في حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين داوود شهاب أن “جنين تخرج مجدداً لتؤكد فشل كيّ الوعي وتعمّق المأزق الإسرائيلي الوجودي”، وأوضح أن “القدرة الأمنية الإسرائيلية ومنظومة الردع تآكلت والعدو عاجز عن حماية عمقه”.

ولفت شهاب السبت الى أن “الاحتلال الإسرائيلي فشل مرة أخرى في ترميم صورته المهزوزة”، وأكد أن “المقاومة استطاعت من خلال الضربات في عمق الكيان تمزيق غرور القوة الإسرائيلية”، وشدد على أن “المقاومة هي الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والداخل”.

وأشار شهاب الى أن “العمليات الأخيرة للمقاومة تكشف تراكم الخبرات وفشل منظومة التنسيق الأمني”، ولفت الى أن “عودة العمليات الفدائية في العمق الصهيوني مؤشر هام جداً يُثبت أن الرد على أي عدوان ليس محصورا بمكان محدد”.

المصدر: فلسطين اليوم