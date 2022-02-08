الولايات المتحدة تؤخر تسليم مقاتلات “اف-16” لبلغاريا

أعلن وزير الدفاع البلغاري ستيفان يانيف الثلاثاء، أن بداية تسليم مقاتلات “اف-16” الأميركية إلى بلغاريا، ستؤجل لعدة أشهر.

وقال الوزير على هواء الإذاعة الوطنية “لقد تلقينا رسالة رسمية من شركة لوكهيد مارتين، يشار فيها إلى تأخر التوريدات الأولى للطائرات. وتُحدد في الرسالة فترة حوالي عدة أشهر”.

ووفقاً لجدول التوريدات، من المفترض أن تتلقى بلغاريا أول مقاتلة بحلول منتصف أيلول/سبتمبر 2023، وسيتم إيصال 4 طائرات أخرى قبل نهاية عام 2023، على أن يتم تسليم باقي الطائرات في الربع الأول من عام 2024.

وكان عقد شراء بلغاريا طائرات مقاتلة “اف-16” بقيمة 1.26 مليار دولار، قد دخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو 2019، وتم تسديد المبلغ فوراً. ومن المفترض أن تكون الطائرات جاهزة للاستخدام القتالي خلال 5 أعوام بعد دخول العقد حيز التنفيذ.

المصدر: سبوتنيك