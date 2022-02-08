أمیر عبداللهیان: على الغرب اتخاذ قرار جاد ومؤثر في مجال الغاء الحظر

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي الاثنين، جرى خلاله البحث وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية ومسيرة مفاوضات فيينا والتطورات الدولية، وجّه امير عبداللهيان الشكر والتقدير للحكومة الصينية لمواقفها الداعمة لايران في مفاوضات فيينا، وشرح سياسات ايران، مؤكدا ضرورة ان “تتحلى الاطراف الغربية برؤية واقعية”.

واضاف انه “على الطرف الغربي اتخاذ قرار جاد ومؤثر في مجال الغاء الحظر وهذا الامر سيكون ممكنا مع الغاء كل اجراءات الحظر المناقضة للاتفاق النووي واتخاذ خطوة جادة في مجال تقديم الضمانات”.

من جانبه، وجّه وزير خارجية الصين الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الايرانية لمشاركتها في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في بكين، قائلاً إن “العالم سيشهد حدثا رائعا وآمنا ونأمل أن يحقق الرياضيون الايرانيون نتائج جيدة في هذه الالعاب الدولية”.

واشار وانغ يي الى رسالة الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي الى نظيره الصيني شي جين بينغ حول العلاقات بين بكين وطهران، معلنا استعداد بلاده للمزيد من تطوير وتعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات وتقوية التعاون والتنسيق بين البلدين في القضايا الاقليمية والدولية. واشار وزير خارجية الصين الى ان “خروج اميركا الاحادي من الاتفاق النووي ادى الى الحاق اضرار وتجاوز على حقوق ايران المشروعة”، مضيفاً أن “التعاون والتشاور خلال مفاوضات فيينا وتقديم مطالب منطقية ومقترحات تعديلية من الجانب الايراني يحظى بدعم الصين”.

كما نوه وانغ يي الى الانعقاد الناجح للاجتماع الثاني لوزراء خارجية الدول الجارة لافغانستان في طهران قبل فترة، معلناً عن انعقاد الاجتماع الثالث في بكين حضوريا نهاية الشهر المقبل، موجها الدعوة لوزير الخارجية الايراني للمشاركة فيه.