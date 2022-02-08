واشنطن: التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران في المتناول ولكن طهران تطور قدراتها النووية سريعا

رأت الولايات المتحدة اليوم الاثنين إن التوصل إلى اتفاق في المحادثات النووية الإيرانية في فيينا ممكن، لكن يجب استكمال اتفاق سريعا لأن طهران تطور قدراتها النووية، على ما أفادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية: “ثمة اتفاق محتمل يتطرق إلى المخاوف الأساسية لجميع الأطراف، لكن إذا لم يبرم في الأسابيع المقبلة، فإن التقدم النووي الإيراني المستمر سيجعل عودتنا إلى خطة العمل الشاملة (الاتفاق الإطاري الذي أبرم في العام 2015) مستحيلة”.

ويفترض أن تستأنف المحادثات في فيينا غدا الثلاثاء بعدما أشار مفاوضون في الأسابيع الأخيرة إلى إحراز تقدم في الجهود الرامية لإحياء اتفاق 2015 .

وتتفاوض الأطراف المعنية في فيينا منذ العام الماضي بمشاركة أميركية غير مباشرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية