بوتين: الاجتماع مع ماكرون كان مفيدا جدا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم عقده بطريقة عملية وكان مفيدا جدا.

وتابع، اليوم الاثنين “استراتيجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقول ان روسيا خصم”، مضيفا: “لا تزال روسيا تحاول طمأنة الحلف”، موضحاً أن “أعضاء الناتو يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا”، مشيرا إلى أن تم بحث هذا الموضوع مع ماكرون، آملاً أن “يبحث ماكرون ما تم مناقشته اليوم في كييف”.

وتابع “هناك انتهاكات يتعرض لها المواطنين الذين يتحدثون الروسية في أوكرانيا”، مضيفا: “لا بد من استمرار الجهود الدبلوماسية والتوصل لـ”حلول وسط” لحل الأزمة في أوكرانيا”.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن كييف ترفض إمكانية استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية من خلال الحوار مع دونباس، مشيراً الى إنه بحث قضايا الضمانات الأمنية خلال محادثات مع ماكرون، مضيفا: “الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تجاهلوا المخاوف المركزية الروسية بشأن الضمانات الأمنية.

المصدر: وكالة سبوتنيك