أ.ف.ب: الولايات المتحدة تقول إن الاتفاق النووي الإيراني “يلوح في الأفق” لكن هناك حاجة ماسة لإحراز تقدم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2022 - 22:36

أ.ف.ب: الولايات المتحدة تقول إن الاتفاق النووي الإيراني “يلوح في الأفق” لكن هناك حاجة ماسة لإحراز تقدم

منذ 17 mins 7 February، 2022
أخبار موقع المنار

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