عشية جولة جديدة في فيينا.. عبد اللهيان يؤكد رغبة طهران باتفاق جيد

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنَّ طهران ترغب في التوصل لاتفاق جيد بمفاوضات فيينا، مع حماية خطوطها الحمراء ومصالحها الوطنية.

وزارة الخارجية الإيرانية أوضحت في بيان لها أن عبد اللهيان بحث في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل آخر مستجدات مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني.

وفي تغريدة له، رأى بوريل أنَّ محادثات فيينا تمر الآن بمنعطف مهم. وقال: نحن بحاجة إلى بذل جهود الجميع بنية حسنة وروح توافقية لاختتام المفاوضات بسرعة والعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني. وتوقع أن تعود جميع الوفود إلى فيينا في الجولة القادمة بأجندة واضحة للتوصل إلى اتفاق.

المصدر: قناة المنار