بوشكيان والحاج حسن الى بغداد للمشاركة في مؤتمر منظمة الفاو

غادر وزيرا الصناعة والزراعة جورج بوشكيان وعباس الحاج حسن ظهر اليوم إلى بغداد، للمشاركة في المؤتمر الاقليمي ال 36 لدول الشرق الأدنى وشمال افريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة ( FAO )، الذي يفتتح أعماله غدا، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار مسؤولي المنظمة الدولية وخبراء في الأمم المتحدة.

ويعتبر انعقاد المؤتمر في العاصمة العراقية اعترافا دوليا باستعادة بغداد دورها ومكانتها على الساحتين العربية والدولية، كدولة نفطية وصناعية وزراعية متقدمة.

وسيطرح الوزيران بوشكيان والحاج حسن أهمية التكامل في التصنيع الزراعي والغذائي ضمن خطة واضحة المعالم تلتقي مع أهداف التنمية المستدامة وتأمين نظم غذائية وزراعية أفضل.

ويتضمن برنامج الوزيرين، عقد اجتماعات مع الوزراء المشاركين والبحث معهم في امكانات التعاون مع لبنان وفتح الأسواق أمام التبادل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام