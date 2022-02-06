القاضية غادة عون: للامانة لست من كتب “قالتها بأعلى صوت لمجلس القضاء الاعلى”

اوضحت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان الاتي:

“تعليقا على ما يجري تداوله باسمي بالنسبة للمقال الوارد تحت عنوان “قالتها باعلى صوت لمجلس القضاء الاعلى” وعلى الرغم من تأييدي لمضمون ما ورد فيه، يهمني للامانة ان اوضح بأني لست من كتب هذا النص”.

وتجدر الاشارة الى انه كان وزع بيان حمل توقيع القاضية عون جاء فيه:

“قالتها بأعلى صوت لمجلس القضاء الاعلى اليوم: إسمعوا.. المنهوب هو الشعب اللبناني اهلي واهلكم وحق الشعب في رقابكم كلكم كقضاة عدل.

انا غادة عون نذرت نفسي لاستعادة حقوق شعبي.

الحق لا خط سياسي او مذهبي لي والحق هو الله وهو ناصر اصحاب الحق.

والباطل والفاسد هو الشيطان الرجيم فهل يقبل اي منكم ان يكون رجل باطل وينصر الباطل؟.

انا غاده عون وهبت نفسي للحق ولحقوق الناس فإما أن يعود الحق لاصحابه، للشعب المنهوب او أهلك شهيدة للحق.

فأخرجوني من كل أثواب السياسة والطائفيه التي في يومنا هذا تحمي الباطل والسارق والفاسد.

دين الاسلام وبه اعتز قال فيه رسول الرحمه لو ان فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها فايها السارقون لا خطوط حمر عليكم في دين محمد.

أما الدين المسيحي الذي هو ديني وانا غادة عون أعتز به وهو مدرستي فموقف السيد المسيح من تجار الهيكل بوصلتي فلا خطوط حمر على الفاسدين.

إنتهت محاضرتي وإنتهت مرافعتي في حضوري بينكم يا مجلس القضاء الاعلى بناء لطلبكم.

ولا أنتظر حكمكم لانني ابنة القضاء التي تحكم بإسم الشعب ولا تحكم إرضاء للفاسدين على الشعب.

#القاضيه غاده عون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام