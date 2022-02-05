رئيسي يؤكد للكاظمي إدانة إيران لأي عمل من أي طرف يزعزع أمن العراق واستقراره

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، استنكاره لأي عمل من قبل أي طرف يهدف لزعزعة أمن واستقرار العراق. وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية السبت، إن “رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني أن العلاقات بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية متميزة”.

وأضاف بيان الوزارة أن الكاظمي أعرب عن طموح العراق إلى توسعة هذه العلاقات، مشيراً إلى أهمية المبادرات الإقليمية الرامية إلى تقريب وجهات النظر.

وفي السياق ذاته، جدد رئيسي استنكاره لأي عمل يؤثر على مكانة العراق الإقليمية والدولية. على حد قول البيان. كما أوضح البيان أن رئيسي أشاد بجهود العراق في تقريب وجهات النظر وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها.

المصدر: سبوتنيك