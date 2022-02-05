جريحان نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد الدامور باتجاه الجنوب و حركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2022 - 16:18

جريحان نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد الدامور باتجاه الجنوب و حركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)

منذ 50 mins 5 February، 2022
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