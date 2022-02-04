مصلحة الليطاني: كمية المياه الوافدة لبحيرة القرعون لا تزال دون المعدل الوسطي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2022 - 21:02

مصلحة الليطاني: كمية المياه الوافدة لبحيرة القرعون لا تزال دون المعدل الوسطي

منذ 13 mins 4 February، 2022
بحيرة القرعون
لبنان

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انه “بعد مراجعة المعطيات والاحصاءات منذ عام 1962 حتى اليوم، يتبين أن كمية المياه الوافدة الى بحيرة القرعون خلال شهر كانون الثاني 2022 والتي بلغت 31.5 مليون متر مكعب، لا تزال دون المعدل الوسطي لشهر كانون الثاني البالغ 80 مليون متر مكعب، علما بان هذه الكميات كانت على الشكل التالي في السنوات الأخيرة:

– عام 2019 = 91 مليون متر مكعب.
– عام 2020 = 79 مليون متر مكعب.
– عام 2021 = 45 مليون متر مكعب.
– عام 2022 = 31 مليون متر مكعب.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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