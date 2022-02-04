إصابة صحفي فلسطيني بالرقبة..79 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال الصهيوني جنوب نابلس واعتقال شاب بالخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2022 - 18:26

إصابة صحفي فلسطيني بالرقبة..79 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال الصهيوني جنوب نابلس واعتقال شاب بالخليل

منذ 14 mins 4 February، 2022
مواجهات مع الاحتلال
عربي وإقليمي - فلسطين

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة عن إصابة العشرات من المواطنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس.

ووفق الهلال، فقد سجلت 79 إصابة بمواجهات مع الاحتلال الصهيوني في بلدتي بيتا وبورين جنوب نابلس.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية ، أن الصحفي ليث جعار أصيب بقنبلة غازية برقبته خلال تغطيته مواجهات جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس

إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.

في الخليل، اعتقل جنود الاحتلال شاباً من منطقة باب الزاوية في الخليل.

المصدر: فلسطين اليوم

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