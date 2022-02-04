رئيس الوزراء البولندي: سنبدأ تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأسبوع المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2022 - 15:36
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تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
منظمة الصحة العالمية: أوروبا في حالة تشبه "وقف إطلاق النار مع فيروس كورونا يمكن أن يجلب لنا سلاماً دائماً"
الصحة العالمية: قد تدخل أوروبا قريباً فترةً طويلةً من الهدوء بسبب معدلات التطعيم المرتفعة ومتحور أوميكرون ونهاية الشتاء
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بريطانيا: إقرار حزمة بقيمة 9 مليار جنيه استرليني دعما للعائلات الفقيرة والمتوسطة في مواجهة الارتفاع الكبير للأسعار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
رئيس الوزراء البولندي: سنبدأ تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأسبوع المقبل
منذ 23 mins
4 February، 2022
اوكرانيا
رئيس الوزراء البولندي
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