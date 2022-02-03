إقبال على الشموع في ولاية تركية بعد ارتفاع أسعار الكهرباء

ازدادت مبيعات الشموع بشكل مضطرد في ولاية عثمانيا جنوب تركيا، نتيجة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وغلاء المعيشة.

وقال صاحب بقالة في حي كادرلي بولاية عثمانيا يوسف أصلانسوف أوغلو، إنه “بعد ارتفاع فواتير الكهرباء، زادت مبيعات الشموع”.

وأضاف: “لقد انفجرت مبيعات الشموع لدينا منذ 10 أيام.. تعيش العديد من العائلات الآن في المساء على ضوء التلفزيون وتستخدم الشموع في المطبخ”.

وتابع: “أبيع اليوم ما بين 20-25 شمعة، بعد أن كنت أبيع 2-5 شموع فقط في اليوم”.

بدوره أكد أحد سكان الحي بكير جينكارا أنه “اشتري الشمع لأن الكهرباء زادت أسعارها، وصار يشعل الشموع في الليل، وأوقف الكهرباء”.

وقال: “كنت أدفع فواتير الكهرباء بقيمة 150 أو 160 ليرة، ولكن الآن الفواتير أصبحت 270 – 280 ليرة”.

وكشف استطلاع للرأي نظمته مؤسسة “يونايلام” التركية، أن 51% من الشعب التركي لم يتمكنوا من دفع فاتورة الكهرباء في يناير الماضي، بعد ارتفاع فواتيرها.

المصدر: وكالات