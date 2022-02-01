“الجهاد” أشادت بموقف مهندسة كويتية قاطعت “اكسبو دبي” رفضا للتطبيع مع العدو الاسرائيلي

أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الثلاثاء بموقف مهندسة كويتية انسحبت من المشاركة في معرض “اكسبو دبي” رافضةً التطبيع رفضا للتطبيع مع العدو الاسرائيلي.

وقال القيادي في الجهاد الاسلامي داوود شهاب “مرة أخرى تقدم دولة الكويت الشقيقة نموذجاً جديداً في رفض التطبيع ، فقد قررت المهندسة الكويتية والمخترعة العالمية جنان الشهاب الانسحاب من المشاركة في معرض اكسبو دبي كتعبير عن رفضها لفعاليات التطبيع مع العدو الصهيوني، التي يقيمها المعرض”.

وأشاد شهاب “بهذا الموقف القومي الشجاع للمهندسة الكويتية التي تسجل اسمها في سجل الشرف العربي، معبرة بذلك عن التزامها بثوابت الأمة وقضاياها”، وحيا “الكويت وشبابها وشعبها”.

المصدر: فلسطين اليوم