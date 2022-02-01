قائد سلاح الجو الايراني: بلغنا الاكتفاء الذاتي في انتاج منظوماتنا الرادارية والصاروخية

أكد قائد القوة الجوية بالجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد، أن هذه القوة المسلحة “بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال تصميم وانتاج انواع السلاح والمنظومات الرادارية والصاروخية”. وفي تصريح له الثلاثاء امام جمع من القادة العسكريين ومسؤولي القوة الجوية الايرانية، هنأ العميد صباحي فرد لمناسبة حلول ذكرى “عشرة الفجر” المباركة، وانتصار الثورة الاسلامية.

واكد على قادة القوات المسلحة ولاسيما سلاح الجو الايراني، “تعزيز حضورهم الفاعل في مراسم احياء هذه المناسبة الوطنية الخالدة، وأن يظهروا للعالم مدى التماسك الوثيق السائد فيما بينهم”.

المصدر: ارنا