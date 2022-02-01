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February 1 2022 - 13:24

زوارق الاحتلال الاسرائيلي تطلق النار اتجاه مراكب الصيد في بحر شمال غزة

منذ 35 mins 1 February، 2022
زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين في بحر غزة
عربي وإقليمي - فلسطين

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، الرصاص الحي اتجاه مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة. وأفاد مراسل “وكالة فلسطين اليوم الإخبارية”، أن بحرية الاحتلال أطلقت النار صوب مراكب الصيادين أثناء الصيد في بحر السودانية شمالي غربي مدينة غزة، بكثافة.

وأشار إلى أن الاعتداء الجديد ضد الصيادين في ساعات الصباح الباكر لم يسفر عن وقوع إصابات، إلا أن الصيادين اضطروا إلى الانسحاب نحو الشاطئ خشية من تعرض حياتهم للخطر. يُشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد التضييق على قطاع الصيادين أثناء عملهم في صيد الأسماك في بحر غزة، بهدف ضرب هذه الشريحة المهمة في القطاع الاقتصادي، خاصة أن القطاع يعيش وضعاً معيشياً صعباً.

المصدر: فلسطين اليوم

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