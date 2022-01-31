الملتقى الدولي لتكريم الرياضيين المناهضين للتطبيع يختتم يومه اليوم بإعلان ميثاق شرف رياضي

تُوّجت فعاليات اليوم الاول للملتقى الدولي لتكريم الرياضيين المناهضين للتطبيع الذي يُعقد تحت اسم “آفاق الرياضة المناهِضة للتطبيع” في بيروت، بإعتماد ميثاق الشرف الرياضي لمناهضة التطبيع ورفض الظلم والوقوف إلى جانب الحق والعدل لاعتبارات أخلاقية وإنسانية.

وتلا مقدمة الميثاق الرياضي الجزائري فتحي النورين، قائلا “إن إعلان هذا الميثاق جاء ايمانا بعدالة القضية الفلسطينية وتقديرا لتضحيات الشعب الفلسطيني وضرورة مواجهة كافة اشكال التطبيع، وحفاظا على نقاء المنافسات الرياضية وصيانة للروح الرياضية الحقيقية”.

وشهد المهرجان التكريمي اليوم الاثنين في بيروت، تكريم رياضيين انسحبوا من المنافسات الرياضية، رفضاً للتطبيع مع الاحتلال، بميدالية “ذهبية القدس”. وتولت شخصيات اعتبارية حاضرة في الحفل تكريم الرياضيين وقدمت لهم درعا تكريميا، عرفانا لمواقفم الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقال المنسّق العام للحملة العالمية للعودة إلى فلسطين الشيخ يوسف عباس إن ذهبية القدس تعبر عن بعض الوفاء تجاه الرياضيين المكرمين اليوم، متوجها إليهم بالقول، “انتم الاوفياء لفلسطين”. وأعلن الشيخ عباس عن إنشاء رابطة للرياضيين لدعم كل رياضي يسجل موقفا في مواجهة التطبيع”.

وفي الإطار، أوضح الشيخ عباس “سوف تتيح لنا هذه الرابطة التعرف إلى منجزات كل هؤلاء الرياضيين والوقوف معهم وتسجيل المواقف التي ينبغي ان نقدمها عرفانا لكل ما يقدموه”. وختم قائلا، “عندما نقف اليوم من اجل ان نكرم هؤلاء الابطال إننا نقف مع القيم الاخلاقية امام كل معاني الشر التي يمثلها العدو الصهيوني”.

وقال المفكر المقدسي منير شفيق متوجها للرياضيين المناهضين للتطبيع، “إن موقفكم الشجاع المستند إلى نصرة الحق هو ما أغضب قادة الكيان الصهوني وإعلامه حين دعيتم إلى هذا اللقاء التكريمي”. وأضاف شفيق “موقفكم موقف حق وعدالة، تحية لكم واعتزازا بكم، احسنتم وكنتم على صواب في ما قمتم به من مقاطعة ورفض للتطبيع مع هذا العدو في ميدان الرياضة وأديتم خدمة للشعب الفلسطيني وقضيته ولكل بلد من بلدانكم العربية والاسلامية، فموقفكم موقف حق وعدالة، تحية لكم”.

وتابع قائلا، إن الشعب الفلسطيني وهو يواجه بلاء سلاطانيا راح يقدم الشهداء والاسرى ولم يزل طوال مئة عام ولم يضعف ولم يهن وما زال متمسكا بحقه كاملا في فلسطين من النهر إلى البحر، فنصف الشعب الفلسطيني باق في فلسطين ولن يرحل أبدا”. وأكد شفيق أن الحل الوحيد هي المقاومة والصمود حتى التحرير الكامل.

وأكد وزير الشباب والرياضة الأسبق محمد فنيش إن تراكم خبرات المقاومة الفلسطينية وتبلور محور المقاومة خلق تطورًا في معادلة الردع في المعركة ضدَّ العدو. وقال فنيش إن المكرّمون اليوم أبطال في الرياضة وأبطال في المبادئ وما خسرتموه من ميداليات لا يساوي تدنيس أيديكم بمصافحة الاحتلال.

وتابع قائلا، “إن ميدالية القدس أثمن وأبقى من أي ميدالية يخفت بريقها مع الزمن ولا تقاس بما تدنسه الايدي والانفس التي تقبل تطبيع العلاقات مع العدو ولو في مجال الرياضة”. وأكمل فنيش بالقول، “إن وقفتكم هذه هي التعبير الحقيقي عن الغالبية العظمى من شعوب أمتنا، التي ترفض سير المتخاذلين والمتآمرين والمهرولين للتطبيع مع العدو”. وقال “سينتصر أصحاب الحق ومنطق المقاومة في مواجهة الظلم ومنطق القوة والسيطرة”.

وبدأ الحفل بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني بحضور سياسي وشعبي وفصائلي، تلاه عرض فيديو بعنوان “حصاد عام مواجهة التطبيع” من إنتاج الحملة العالمية للعودة، إلى جانب كلمات لشخصيات سياسية وفكرية من بينها وزير الرياضة اللبناني الأسبق محمد فنيش والمفكر المقدسي منير شفيق، قبل أن تختتم فعاليات المهرجان بإعلان ميثاف الشرف الرياضي.

وبحسب بيان للحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، فقد ناقش الملتقى في يومه الأول، تحديات الرياضة بفلسطين، في ظل جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتجارب الرياضيين الشخصية في مناهضة التطبيع. وأكدت الحملة أن الملتقى الذي يُعقد تحت اسم “آفاق الرياضة المناهِضة للتطبيع”، سيستمر حتى الثاني من شباط/فبراير.

ومن المقرر أن يجول المكرمون غدا الثلاثاء في الجنوب اللبناني وصولا الى الحدود مع فلسطين المحتلة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للملتقى، على أن تضم الجولة رفع الستار عن ذهبية القدس عند الحدود المطلة على فلسطين المحتلة، إضافة الى جولة في معتقل الخيام ومعلم مليتا السياحي.

المصدر: يونيوز