مندوب روسيا بمجلس الأمن: المجلس بوضعية صعبة بسبب هستيريا صنعها الغرب تجاه أوكرانيا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا أن “مجلس الامن في وضعية صعبة بسبب هستيريا صنعها الغرب تجاه أوكرانيا”.

وبدأ اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا في مدينة نيويورك، بناء على طلب من الولايات المتحدة.

من جهتها، أشارت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في وقت سابق، إلى أنه “من المقرر أن يلفت الاجتماع الانتباه إلى الوضع فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية”، إذ تتوقع الولايات المتحدة أن “توضح روسيا أفعالها فيما يتعلق بأوكرانيا” خلال اجتماع مجلس الأمن.

بدوره، وصف النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي الاجتماع الذي بدأته الولايات المتحدة بأنه “حيلة علاقات عامة، ومخزي لسمعة مجلس الأمن”.

المصدر: روسيا اليوم