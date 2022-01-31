وصول وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2022 - 13:02
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القوات المسلحة اليمنية: تم ضرب أهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من الطائرات المسيرة من نوع صماد ثلاثة
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كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ باليستي متوسط وطويل المدى من طراز "هواسونغ-12"
الولايات المتحدة توجه نداء مباشرا لكوريا الشمالية للانضمام إلى محادثات مباشرة دون شروط مسبقة
هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب ولاية بينغول وسط تركيا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
وول ستريت جورنال: مشرعون أمريكيون يقتربون من الاتفاق على قانون لفرض عقوبات على روسيا في حال غزت أوكرانيا
وزيرة الخارجية البريطانية: نسعى لتوسيع نطاق تطبيق العقوبات للتمكن من استهداف أي شركة تمثل مصلحة للكرملين والنظام الروسي
هيئة أركان الجيش الفرنسي تعلن مقتل 60 مسلحاً في شمال بوركينا فاسو في عملية قادتها قوات بوركينا بإسناد من وحدات فرنسية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
وزير الخارجية الروسية: فرض عقوبات على روسيا سيقابله قطع العلاقات بين موسكو وواشنطن وهذا لا يصب بمصالح أي طرف
لافروف: قواتنا تتمركز داخل أراضينا بينما تنشر واشنطن عسكرييها في أنحاء العالم دون دعوة من الدول
قوات دونباس: أوكرانيا تحضر لهجوم عسكري على مواقعنا بإشراف مستشارين أميركيين
كوريا الشمالية أجرت هذا الأسبوع تجربة تحديث لنظام صاروخ عابر بعيد المدى في إطار عدد قياسي من الاختبارات منذ بداية العام
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
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أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وصول وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد (سبوتنيك)
منذ 2 ساعة
31 January، 2022
وزير الخارجية العماني
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