وصول وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2022 - 13:02

وصول وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 31 January، 2022
أخبار موقع المنار

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