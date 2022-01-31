القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف إمارتي أبو ظبي ودبي ضمن عملية “اعصار اليمن الثالثة” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2022 - 13:02

القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف إمارتي أبو ظبي ودبي ضمن عملية “اعصار اليمن الثالثة”

منذ 2 ساعة 31 January، 2022
سريع
اليمن - عربي وإقليمي

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، “عن تنفيذ عملية إعصار اليمن الثالثة في عمق الإمارات، والتي تضمنت ضرب أهدافٍ نوعية وهامة في إمارةِ أبوظبي بعددٍ من صواريخ ذو الفقار الباليستية، وضرب أهدافٍ حساسةٍ في إمارةِ دبي بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ نوع صماد 3”.

وأكد العميد سريع في بيان، اليوم الاثنين، أن “دويلةَ العدوِ الإماراتي ستظلُ غيرَ آمنةٍ طالما استمرت أدواتُ العدوِ الإسرائيلي في أبوظبي ودبي في شنِ العدوانِ على شعبنا وبلدنا”. وشدد على أن “القواتِ المسلحةَ لن تقفَ مكتوفةَ الأيدي وهي ترى شعبَ اليمنِ العظيمِ يعاني من ويلاتِ الحصارِ الخانقِ وترتكبُ في حقّهِ المزيدُ من الجرائمِ العدوانيةِ”.

المصدر: موقع المنار

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