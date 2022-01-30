أكثر من 90 بالمئة من الايرانيين متعلمون

قال رئيس منظمة محو الأمية في ايران : إن نسبة المتعلمين في البلاد بلغت 90.5٪ في عام 2021 حيث شهد معدل معرفة القراءة والكتابة خلال الاعوام التي تلت انتصار الثورة الإسلامية ارتفاعا بنسبة 42.5٪.

وقال رئيس منظمة محو الأمية شابور محمد زاده إن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة ارتفع من 47.5٪ عام 1976 إلى 87.6٪ في عام 2016 وفي عام 1400 زاد إلى 90.5٪ ؛ بعبارة أخرى ، ارتفع معدل تعلم القراءة والكتابة في البلاد خلال الاعوام التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية إلى 42.5٪.

حتى السنوات الأخيرة من سقوط النظام الملكي السابق، حُرم عدد كبير من الأطفال المحتاجين إلى التعليم من فرصة دخول المدارس ، وبالتالي كان عدد الأميين يتزايد باستمرار بسبب الاتجاه التصاعدي للنمو السكاني. وفقًا للتعداد السكاني لعام 1976 ، كان 14.2 مليون (52.5٪) من الأميين من إجمالي عدد السكان البالغ 27.1 مليون نسمة بين سن 6 سنوات فما فوق.

وبعد مرور نحو عام على انتصار الثورة الإسلامية في إيران ، وبسبب أهمية وضرورة محو الأمية ، تم إنشاء منظمة محو الأمية بتوجيه من الإمام الخميني (رض) ، في ديسمبر 1979 ،وفي النظام الأساسي للمنظمة الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي عام 1984 ، وضعت تحت اشراف وزارة التربية والتعليم وينص القانون على أن يكون رئيسها مساعدا لوزير التربية والتعليم.

وبعد تنفيذ خطة التعبئة العامة لمحو الأمية في عام 1990 وتعليم أكثر من 4.1 مليون شخص كانوا يعانون من الأمية الكاملة ، بلغ معدل تعلم القراءة والكتابة في إيران 79.5٪ (زيادة بنسبة 18٪) في عام 1996 ؛ واستمرت هذه الزيادة في احصاءات 2006 و 2011 و 2016 لتصل إلى 84.6٪ و 84.8٪ و 87.6٪ على التوالي ، وفي عام 2021 ارتفع هذا الرقم إلى 90.5٪.

المصدر: وكالة انباء فارس