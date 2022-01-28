تعليق المفاوضات النووية في فيينا لعدة أيام

قرّرت الأطراف المشاركة في محادثات فيينا حول رفع الحظر عن إيران تعليق المحادثات ابتداء من يوم غد السبت ولعدة أيّام.

أعلن ذلك مصدر مطلع للصحفيين الإيرانيين المقيمين في فيينا حسب مراسل ارنا.

كان المفاوضون في الأيام الاخيرة منشغلين في صياغة مسودة الاتفاق والبت في بعض القضايا الخلافية، وان الغالبية العظمى من الوفود أقرت بأن المحادثات تمضي قدما، على الرغم من وجود تعقيد في بعض القضايا.

بدأت الجولة الثامنة من المفاوضات بشأن رفع الحظر عن ايران في 27 ديسمبر 2021، وأن إيران تؤكد أنه كلما كان الجانب الآخر أكثر جدية واستعدادا لرفع الحظر، وكلما زادت الإرادة بقبول آليات إيران لرفع الحظر، فأن الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي، سيكون أقصر.

المصدر: وكالة ارنا