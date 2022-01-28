عبد اللهيان لغوتيريش: لضرورة انهاء الحرب على اليمن

دعا وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الى لعب دور اكبر في رفع الحصار ووقف القصف على المناطق المدنية في اليمن.

وخلال اتصال هاتفي مع غوتيريش أكد عبد اللهيان ان الجمهورية الاسلامية تدعم الحل السياسي لانهاء الحرب على اليمن.

وحول الوضع الافغاني ، شدد الوزير الايراني على ضرورة ايلاء اهتمام خاص بالازمة الانسانية في افغانستان مبدياً استعداد طهران لتسهيل ارسال المساعدات الانسانية الى هذا البلد.

كما تطرق عبد اللهيان الى مفاوضات فيينا النووية مشيراً الى انها تتسم بالايجابية ، مؤكداً لغوتيريش عدم امكانية الوثوق بساسة البيت الابيض مطالباً الاطراف الغربية باجراءات عملية قابلة للتحقق.

المصدر: قناة المنار