بايدن يعلن أنه سيعين لأول امرأة بتاريخ البلاد امرأة من أصول إفريقية في عضوية المحكمة العليا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيعين للمرة الأولى بتاريخ الولايات المتحدة امرأة من أصول إفريقية في عضوية المحكمة العليا خلفا للقاضي ستيفن براير الذي قرر التقاعد.

وقال بايدن في البيت الأبيض وقد وقف إلى جانبه القاضي الليبرالي: “لم أتخذ أي قرار باستثناء أن الشخص الذي سأسميه سيكون شخصا يتمتع بمؤهلات وشخصية وخبرة ونزاهة استثنائية وهذا الشخص سيكون أول امرأة سوداء تعين في المحكمة العليا للولايات المتحدة”.

وكان بايدن وعد في حملته الانتخابية بأنه “سيعين أول امرأة سوداء في المحكمة العليا حالما يشغر مقعد في أعلى هيئة قضائية في البلاد”.

ويعين قضاة المحكمة التسعة لمدى الحياة ولا يشغر مقعد أي منهم إلا بوفاته أو تقاعده طوعا.

وسيتقاعد براير (83 عاما) قبل الانتخابات النصفية في تشرين الثاني/نوفمبر، ما من شأنه أن يسهل على بايدن مسألة تعيين خلف له وإقرار هذا التعيين في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حاليا حزبه الديموقراطي.

وتتألف المحكمة من تسعة قضاة هم حاليا ستة محافظين وثلاثة ليبراليين.

وبراير هو عميد الجناح الليبرالي في المحكمة وفي مسيرته الطويلة أصدر مئات القرارات.

وبراير هو أكبر أعضاء المحكمة سنا وقد عينه الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون في 1994.

وعين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا ما منح اليمين غالبية ستة مقاعد من أصل تسعة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية