المفتي عبدالله: اولوية العمل الوطني معالجة شؤون الناس المعيشية

دعا مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله خلال استقباله قيادات روحية واهلية في دار الافتاء الجعفري في صور، الكتل السياسية اللبنانية الى “الاجتماع تحت سقف هذا الوطن ومعالجة الشؤون المعيشية والحياتية للناس، وان لا تكون التقديمات الاجتماعية اداة ضغط لاطراف على غيرهم وان لا تكون ايضا رافعة انتخابية لاحد”.

وراى ان “سقف هذا البلد لا يحمى الا بالوحدة الوطنية والتوافق، هذا السقف الذي بات بحكم الانهيار بظل المناخ السياسي الحالي وافتقاد الاجواء الملائمة للحوار حول النقاط الخلافية التي توقف حال التداعي السياسي والامني والاقتصادي”.

وسأل: “اين البطاقة التمويلية ؟ ولماذا هذا التعقيد الاداري لاقرارها؟”. وقال “ان تسعين بالمئة من الشعب اللبناني بات تحت عنوان المحتاج والمعوز وان عمليات البحث عن الفقراء في لبنان لا يحتاج الى جهد كبير الذي تتطلبه عملية التسجيل على منصة البطاقة التمويلية ولا اظن انها بطاقة انتخابية لكي نخضعها للحصص المذهبية والطائفية لان الفقراء والمحتاجين هم من دين ومن طائفة لبنان”.

وشدد المفتي عبدالله على “عدم إخضاع التقديمات الاجتماعية للحصص الطائفية او السياسية لان البرد القارس يهدد العديد من العائلات التي لم تعد تستطيع شراء مادة المازوت التدفئة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام