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January 26 2022 - 22:02

الامارات ستعاقب من يتداول فيديوهات لاعصار اليمن

منذ 11 mins 26 January، 2022
الإمارات أبو ظبي تعلن معاقبة كل من يتداول مشاهد استهداف ا... تعرض منشآت عسكرية للخطر - snapshot 29.25
الامارات - عربي وإقليمي

استدعت النيابةُ العامة الإماراتية عدداً من الأشخاص بعدَ تداولِهم مقاطعَ فيديو على منصاتِ التواصلِ الاجتماعي تُظهرُ فشلَ تصدي الدفاعاتِ الجويةِ لعمليةِ إعصار اليمن.

وأكد النائبُ العامّ الإماراتي حمد سيف الشامسي أنه سيتمُ اتخاذُ الإجراءاتِ القانونيةِ الرادعةِ حيالَ من ينشرونَ هذه المواد.

ولفتَ الشامسي إلى أن النيابةَ العامةَ ستباشرُ مسؤولياتِها في تطبيقِ القانونِ بكلِّ حزمٍ تجاهَ تلكَ الجرائمِ ومرتكبيها حرصاً على المصلحةِ العامة.

وكان العديدُ من الناشطين في الإمارات قد نشروا مشاهدَ تظهرُ فشلَ منظومةِ الدفاعِ الجوي الإماراتي في التصدي للصواريخِ اليمنية، ما كذّبَ روايةَ السلطةِ حولَ التصدي للصواريخ.

المصدر: قناة المنار

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