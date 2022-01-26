ميليشيا (قسد) بدعم أمريكي تداهم قرى وأحياء في الحسكة وتختطف مدنيين

داهمت ميليشيا “قسد” مدعومة بقوات الاحتلال الأمريكي حيي الزهور وغويران وعدداً من القرى القريبة من مدينة الحسكة بذريعة البحث عن فارين من سجن الثانوية الصناعية واختطفت عدداً من المدنيين.

وقالت مصادر أهلية في حي غويران لمراسل سانا إن مجموعات من ميليشيا “قسد” (داهمت صباح اليوم حي غويران الغربي بذريعة البحث عن فارين من سجن الثانوية الصناعية واقتحمت المنازل واختطفت عدداً من الرجال والشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة).

وأشارت المصادر إلى أن حملات المداهمة التي نفذتها الميليشيا المدعومة أمريكيا توسعت باتجاه القرى الواقعة في الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية للسجن إضافة إلى عدد من قرى الريف الغربي واختطفت عدداً آخر من المواطنين.

ولفتت المصادر إلى أن “حملة المداهمة رافقها تشديد الميليشيا إجراءات التفتيش على حواجزها إضافة إلى محاولتها إغلاق الحي وفرض حظر تجوال كلي في المنطقة”.

وقصفت قوات الاحتلال الأمريكي أبنية ومنشآت في محيط سجن الثانوية الصناعية خلال الأيام القليلة الماضية بذريعة ملاحقة فارين من سجن الثانوية الصناعية بحي غويران في مدينة الحسكة بينها أبنية كلية الاقتصاد ومدرجات الهندسة المدنية ومقر بناء فرع الجامعة ومراب الآليات ومعهد المراقبين الفنيين إضافة لعدد من منازل الأهالي في الأحياء المجاورة.

المصدر: سانا