وزير الخارجية الإيرانية: لم نصل بعد الى مرحلة التفاوض المباشر مع امريكا

قال وزير الخارجية الإيرانية حسين امير عبداللهيان ان الامريكيين يطالبون على الدوام اجراء مفاوضات مباشرة مع ايران، لكننا ومن خلال استنتاجنا لم نصل بعد الى هذه المرحلة. جاء ذلك في تصريح صحفي لوزير الخارجية على هامش اختتام ملتقى “ايران ودول الجوار” اليوم الاثنين بطهران.

وردا على سؤال بشان اللقاء بين وزراء خارجية الدول المشاركة في مفاوضات فيينا، قال امير عبداللهيان “لقد نظمنا المباحثات على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمدراء العامين للشؤون السياسية وكبار الخبراء، ونتطلع بأن نبلغ نقطة التنفيذ بالمستوى نفسه، ومن دون الحاجة الى رفع مستوى اللقاءات”.

واضاف الوزير الإيراني “ان المهم بالنسبة لنا هو أن يعرف الشعب التفاصيل عندما نصل إلى نتيجة معينة على طاولة المفاوضات، وانني اتطلع الى الاقتراب من هذه المرحلة”.

كما أعلن وزير الخارجية الإيرانية عدم ترحيبه برؤية اضافة اعضاء جدد من المنطقة الى المفاوضات، لكن أشار إلى أن الرؤية الجديدة بشأن التشاور مع كافة الدول المجاورة، تشكل واحدة من الاولويات التي نتابعها خلال المفاوضات الجارية في فيينا، واضاف “لقد بلغنا في ما يخص القضايا النووية، مرحلة اتخاذ القرارات الاساسية”.

واكد، ان الحكومة الايرانية تولي اهمية الى الربط بين سياسة التركيز على دول الجوار مع “مفاوضات رفع الحظر” الجارية في عاصمة النمسا، مبينا ان تعزيز العلاقات بين ايران ودول الجوار مدرج على سلم اولويات الحكومة الايرانية الجديدة.

وعلى صعيد اخر، اعلن وزير الخارجية بانه سيزور الهند وسريلانكا خلال الاسبوع القادم. وعن اهداف زيارته للهند، قال حسين امير عبداللهيان “ان نظيري الهندي قام خلال الاشهر الاربعة الماضية بزيارة ايران مرتين؛ واصفا العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران ونيودلهي جيدة”.

كما اشار الى مباحثاته القادمة في سريلانكا لمتابعة التعاون الثنائي في مجال الخدمات الهندسية وتنفيذ بعض المشاريع مثل انشاء سد ومحطة للطاقة، حيث اتخذت بشأنها خطوات هامة لغاية الان.

ونوه وزير الخارجية بالعلاقات القائمة بين طهران وانقرة، مبينا ان اللقاء بين الرئيسين الايراني والتركي على هامش قمة رؤساء الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) في عشق اباد، جرى خلاله الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة العليا للتعاون بين البلدين في طهران؛ ومعربا عن توقعه بان يتزامن هذا الاجتماع مع الاجتماع الثلاثي بين الدول الراعية لمباحثات السلام السورية في صيغة استانا.

المصدر: وكالة ارنا