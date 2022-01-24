“جبهة العمل الإسلامي” استنكرت المجازر التي يرتكبها العدوان السعودي الاميركي الاماراتي في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 24 2022 - 16:56

“جبهة العمل الإسلامي” استنكرت المجازر التي يرتكبها العدوان السعودي الاميركي الاماراتي في اليمن

منذ 1 ساعة 24 January، 2022
جبهة العمل الاسلامي
لبنان

استنكرت “جبهة العمل الإسلامي” في بيان لها المجازر الدموية التي يرتكبها العدوان السعودي الاميركي الاماراتي في اليمن والتي ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

واعتبرت الجبهة أن “هذه الجريمة الارهابية الرهيبة تمثّل الفشل الذريع الواضح لأهداف العدوان، لا سيما بعد الصمود البطولي لشعب اليمن الأبي إضافة إلى الانجازات والانتصارات الرائعة التي يحققها يوميا”، مشيرة إلى “تغاضي العالم أجمع عما يجري من مجازر دموية بشعة ترتكب بحق الانسانية والنساء والشيوخ والأطفال”.

ولفتت الجبهة الى أن “اليمن دولة ذات سيادة معتدى عليها ومن حقها الدفاع عن نفسها وأرضها وكرامتها”، ودعت “جميع الشرفاء والأحرار في العالم للوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعمه والتضامن معه في مواجهة العدوان عليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح