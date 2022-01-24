الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتين بالرصاص المطاطي جراء المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم قلنديا في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 24 2022 - 13:20

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتين بالرصاص المطاطي جراء المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم قلنديا في القدس المحتلة

منذ 27 mins 24 January، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح