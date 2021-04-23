حزب الله حيا الشعب الفلسطيني بتصديه للاعتداءات الاسرائيلية: يرسم البوصلة والوجهة الحقيقية للأمة

حيا حزب الله في بيان له الجمعة “الشعب الفلسطيني العزيز على تصديه البطولي للاعتداءات الإسرائيلية الي استهدفت المصلين في مدينة القدس المحتلة. وأعرب عن اعتزازه “بالوقفة الشجاعة للمؤمنين الفلسطينيين عند باب العامود وفي مختلف أنحاء ومداخل المدينة المقدسة”.

ودان حزب الله بشدة “الإجراءات العسكرية وحالة الحصار والتضييق التي ترتكبها شرطة الاحتلال وعصابات المستوطنين منذ أيام عدة، والتي أسفرت أمس واليوم عن سقوط عشرات الجرحى واعتقال عدد من المواطنين”.

وأكد حزب الله “تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني الشريف والمجاهد”، ورأى أن “هذا الشعب هو الذي يرسم البوصلة والوجهة الحقيقية للأمة، وهو يؤكد بتضحياته الدائمة دوماً أن لا مكان للاحتلال في أرض فلسطين الطاهرة”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله