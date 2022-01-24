مصادر فلسطينية: إصابة أحد جنود الاحتلال بحجر في الرأس خلال المواجهات المندلعة مع الشبان في مخيم قلنديا بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2022 - 13:20

مصادر فلسطينية: إصابة أحد جنود الاحتلال بحجر في الرأس خلال المواجهات المندلعة مع الشبان في مخيم قلنديا بالقدس المحتلة

منذ 45 mins 24 January، 2022
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