سماع دوي إطلاق نار قرب مقر إقامة رئيس بوركينا فاسو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2022 - 09:20

سماع دوي إطلاق نار قرب مقر إقامة رئيس بوركينا فاسو

منذ 2 ساعة 24 January، 2022
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أخبار دولية - بوركينا فاسو

سُمع دوي إطلاق نار في وقت متأخر الأحد في واغادوغو، قرب مقر إقامة روش مارك كريستيان كابوري، رئيس دولة بوركينا فاسو، بحسب ما قال سكان لوكالة “فرانس برس”.

وعندما سُمع دوي إطلاق النار الذي كان في البداية كثيفا قبل أن يصبح متقطعا، شوهدت طائرة هليكوبتر بلا أضواء تحلق أيضا فوق المنطقة حيث يقع مقر إقامة الرئيس، وفقا لسكان المنطقة.

وكانت سلطات بوركينا فاسو أعلنت فرض حظر تجول في البلاد اعتبارا من مساء الأحد على خلفية تمرد جنود في ثكنات عسكرية عدة.

وفي وقت سابق من الأحد، سيطر جنود متمردون على قاعدة عسكرية في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو وثكنات في بلدتي كايا وواهيغويا بشمال البلاد ما أثار مخاوف من وقوع محاولة انقلاب في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في ظل إطلاق نار استمر لساعات.

ولاحقا أعلن وزير دفاع بوركينا فاسو، باثيليمي سيمبور، أن الوضع في البلاد لا يزال مستقرا على الرغم من حوادث إطلاق النار التي وقعت في عدد من المواقع العسكرية.

المصدر: وكالات

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