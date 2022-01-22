هيئة ممثلي الاسرى والمحررين ثمنت طرد العميل يوسف ابراهيم

ثمنت هيئة ممثلي الاسرى والمحررين “الجهد الذي قام به الشرفاء من اهل بليدا، قرية المقاومة و الشهداء والأسرى والجرحى ضد العدو الصهيوني والعدو التكفيري، الجهد المتمثل بطرد العميل النجس يوسف إبراهيم من حضنها الذي لم يقبله للحظة أصلاً”.

واضافت” نتوجه بالتحية لإخواننا الأسرى المحررين واهليهم الذين كانوا بانتظار تحديد ساعة الزحف إلى منزل ذويه لطرده منه وهذا هو عهدنا بهم دائماً أباة يرفضون الخضوع والخنوع”.

وتابعت”أصبح موضوع العميل يوسف إبراهيم في عهدة المحكمة العسكرية وما ستتخذه من قرار بعد غد الاثنين ليُبنى على الشيء مقتضاه، إما النفي أو السجن وإلا لنا كلام آخر فزمن الفاخوري وغضبوني وبيضون قد ولى من دون رجعة”.

المصدر: بريد الموقع