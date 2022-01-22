2500 أميركي يوقعون على عريضة تُطالب وزيرالخارجية الأميركي توني بلينكن بالتدخل لوقف حملات التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في النقب (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2022 - 16:16

2500 أميركي يوقعون على عريضة تُطالب وزيرالخارجية الأميركي توني بلينكن بالتدخل لوقف حملات التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في النقب (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 2 ساعة 22 January، 2022
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