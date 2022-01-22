نائب رئيس “مجلس السيادة السوداني” يزور إثيوبيا

وصل مسؤول عسكري سوداني بارز السبت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بزيارة رسمية.

وأكد مجلس السيادة السوداني في بيان له أن “زيارة نائب رئيسه، الفريق أول محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي) إلى أديس أبابا ستستغرق يومين وستشمل محادثات مع عدد من المسؤولين بهدف بحث مسار العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة”.

وكان في استقبال المسؤول السوداني في مطار أديس أبابا وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بلاي، واستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، دقلو.

المصدر: روسيا اليوم