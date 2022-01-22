الطقس في لبنان الأحد.. بدء منخفض جوي جديد مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار وثلوج

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان السبت أن يكون الطقس غدا الأحد غائما مع رياح شديدة تقارب الـ80 كلم/س فترة قبل الظهر يرتفع معها موج البحر (3 أمتار).

وحذرت الدائرة في بيان لها “من تطاير لوحات الإعلان على الطرق”، ولفتت الى انه “يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من الظهر مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد وانخفاض سريع وملموس بدرجات الحرارة”، وتابعت “تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200م ويتدنى مستوى تساقطها تدريجا لتلامس ليلا ال1000م وما دون في المناطق الشمالية”.

– الحال العامة: يستقر الطقس نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل السبت حيث سنتأثر بمنخفض جوي متمركز شمال غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار وثلوج. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و19 درجة مئوية).

– الطقس المتوقع في لبنان: السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة، يتحول مساء إلى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات واشتداد سرعة الرياح ليلا يرتفع معها موج البحر مع اقتراب المنخفض الجوي.

الأحد: غائم مع رياح شديدة تقارب ال80 كلم/س فترة قبل الظهر يرتفع معها موج البحر (3 أمتار). لذا نحذر من تطاير لوحات الإعلان على الطرقات. يتشكل ضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من الظهر مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد وانخفاض سريع وملموس بدرجات الحرارة. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200م ويتدنى مستوى تساقطها تدريجيا لتلامس ليلا ال1000م وما دون في المناطق الشمالية.

الإثنين: غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة في الفترة الصباحية مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة وتساقط حبات البرد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000م تتدنى لتلامس ال 800م خاصة المناطق الشمالية، تخف حدة المتساقطات تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 5 إلى 16 درجة، فوق الجبال من 3 إلى 9 درجات، في الداخل من 2 إلى 11 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية إلى حنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد، يسوء ليلا على المرتفعات بسبب الصباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و75 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج .

– حرارة سطح الماء: 18°م.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام