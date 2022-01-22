“كتائب شهداء الاقصى”: جرائم الاحتلال الاسرائيلي ستقابل بالضربات الموجعة

أعلنت كتائب شهداء الأقصى في مخيّم جنين بالضفة الفلسطينية المحتلة النفير العام في صفوفها كافة، وأكدت ان “جرائم الاحتلال الاسرائيلي ستقابل بالردّ بالكمائن والضربات الموجعة”.

وشدد المتحدث باسم الكتائب على أن “تصاعد جرائم الاحتلال في بيتا وجبل صبيح وبرقة، وتصاعد اعتداءات المستوطنين عبر القتل والدمار، سيقابلان بالردّ وإعلان النفير في صفوف المقاتلين كافة”، وأضاف أنه “أمام غطرسة الاحتلال والمستوطنين الذين يعيثون في الأرض المقدسة فسادا عبر الاعتداءات الوحشية والقتل والهدم والدمار، واستمرار سياسات التوغل والاستيطان، نتوعد بالضربات الموجعة في عمق الاحتلال”، وأكد انه “لن ينعم الاحتلال بالأمن والأمان إلا برحيله عن أرضنا ومقدساتنا”.

ولفت المتحدث الى ان “المعركة مع الاحتلال ماضية قدما ولا تراجع حتى الحرية والاستقلال”، وأكد أن “ما أُخذ بالقوة لا يُستردّ إلا بالقوة”، وتابع “سنضرب بيد من حديد الاحتلال في العمق الإسرائيلي والمستوطنات والمغتصبات”، واشار الى ان “الأراضي الفلسطينية محرّمة على المستوطنين وسنكون لهم بالكمائن والضربات الموجعة”، وشدد على ان “المعركة مفتوحة وستكون لنا صولات وجولات في المقاومة ولن يهدأ لنا بال إلا برحيل الاحتلال عن أرضنا”.

المصدر: فلسطين اليوم