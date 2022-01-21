زوارق الاحتلال الحربية تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر غزة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2022 - 10:40

زوارق الاحتلال الحربية تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر غزة (فلسطين اليوم)

منذ 43 mins 21 January، 2022
أخبار موقع المنار

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