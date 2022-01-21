أطباء يتحدثون عن أعراض غير متوقعة لسرطان الرئة

قال أطباء بريطانيون من جامعة كامبريدج، إن هناك مجموعة أعراض تدل على الإصابة بسرطان الرئة يمكن اكتشافها في مرحلة مبكرة مما يزيد من فرص الشفاء.

ووصف العلماء نوعا معينا من السعال بأنه من العلامات الواضحة للمرض، مؤكدين الحاجة للذهاب إلى الطبيب إذا لم تختف في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ويصاحب السعال صوت صفير أو أصوات غريبة من داخل القفص الصدري، بحسب ما ذكرته صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

كما أشار العلماء إلى أن التهابات الصدر المتكررة هي مصدر قلق أيضًا، وقد يعاني الشخص من ألم عند التنفس أو السعال أو ضيق التنفس أو التعب أو نقص الطاقة أو فقدان الشهية أو سعال الدم أو فقدان الوزن بسرعة.

وأوضح الخبراء عرضًا غير متوقع لسرطان الرئة وهو تغييرات في مظهر الأصابع، حيث تصبح أكثر انحناء.

وأكد الأطباء أن تدخين 25 سيجارة في اليوم يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 25 مرة. يمثل غير المدخنين 10 إلى 25% من حالات سرطان الرئة، في إشارة إلى أن المدخنين هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.

المصدر: سبوتنيك