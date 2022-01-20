مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الخميس 20-1-2022

الثلوجُ تقطعُ الطرقاتِ الجبلية، والصقيعُ يُصعِّبُ الحركةَ اليوميةَ للبنانيين، والعاصفةُ هبة الى انحسارٍ على ان تعاودَ اخواتُها النشاطَ ابتداءً من الاحد..

اما الطرقُ السياسيةُ التي شَهدت دفئاً ملحوظاً اذابَ بعضَ الجليدِ المتراكم، فلم يُلحَظ عليها حركةُ مرورٍ بعدُ نحوَ الحلول، والجميعُ بانتظارِ الموازنةِ العامةِ وجلستها الحكوميةِ التي دعا اليها الرئيس نجيب ميقاتي التاسعة من صباح الاثنين المقبل .

موازنةٌ أمَلَت كتلةُ الوفاءِ للمقاومة ان تتسمَ بالواقعية، وان تكونَ غيرَ محبِطةٍ للمودِعينَ ولذوي الدخلِ المحدود، وغيرَ خاضعةٍ للشروطِ التعجيزيةِ للمنانحين.

اما الاجراءاتُ الاستثنائيةُ لخفضِ سعرِ الدولارِ وضبطِ معدلاتِ التضخمِ فلن تؤديَ مفاعيلَها المستدامةَ بحسَبِ كتلةِ الوفاء ما لم تَستند الى اقرارِ خطةِ التعافي المالي والاقتصادي بوصفِها اولويةً لا تَحملُ مزيداً من التأخير.

ورغمَ كلِّ التأخيرِ والعراقيلِ فانَ رئيسَ الجمهوريةِ عازمٌ بالتعاونِ معَ مجلسِ النوابِ والحكومةِ وبما تبقَّى من ولايتِه على متابعةِ العملِ من اجلِ تحقيقِ الاصلاحات، متمنياً على دولِ العالمِ امامَ سفرائها المعتمدينَ في لبنانَ أنْ لا تُستعملَ الساحةُ اللبنانيةُ ميداناً لتصفيةِ خلافاتِها او صراعاتِها الاقليمية، ولا تدعمَ فئاتٍ او مجموعاتٍ منه على حسابِ فئاتٍ اخرى .

وآخرُ مظاهرِ الاستعمالِ للساحةِ اللبنانيةِ ومعاقبةِ جميعِ اللبنانيينَ هو ما اعترفَ به رئيسُ الحكومةِ نجيب ميقاتي بحديثٍ صحفي من انَ الحصارَ الاميركيَ هو من يعطلُ الحلَّ الكهربائيَ في لبنان..

اما الصعقة التي تلقّاها المحققُ العدليُ في قضيةِ مرفإِ بيروتَ طارق البيطار فمن اهالي الشهداءِ الذين اَفصحوا عن بعضِ الارتيابِ مطالبينَ بكفِّ يدِه فوراً وكلِّ من يتاجرُ بدماءِ ابنائِهم ويُسيِّسُ بعضَ حَراكِهم..

اما الحركةُ التي عادت اليومَ الى وادي ابو جميل فما زالت صامتةً الى الآن، واولُ نشاطِ رئيسِ تيارِ المستقبل العائدِ الى بيروتَ بعدَ طولِ غيابٍ سعد الحريري فقد بدأَهُ بزيارةِ السرايِ ودارِ الفتوى على ان تشملَ دُوراً ومقراتٍ اخرى..

ومرةً اخرى تؤكدُ زيارةُ الرئيسِ السيد ابراهيم رئيسي الى روسيا وحرارةُ الاستقبالِ لا سيما في مجلسِ الدوما اليومَ على استراتيجيةِ العلاقةِ ودلالاتِها بينَ موسكو وطهران، على ان تكونَ نتائجُها مؤثرةً في الكثيرِ من الملفات..

المصدر: قناة المنار