رئيسة المفوضية الأوروبية: نرغب بحوار مع روسيا لكنها ستواجه عقوبات قوية إن هاجمت أوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس، رغبة الاتحاد الأوروبي بالحوار مع روسيا، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أنه “حال تنفيذ موسكو أي اعتداء ضد أوكرانيا، ستكون هناك عقوبات اقتصادية قوية ضدها”. وأوضحت فون دير لاين، خلال كلمتها أمام المنتدى الاقتصادي العالمي “من الجيد الحوار مع روسيا، لكننا لن نقبل محاولة روسيا تقسيم أوروبا”.

ووصف سياسات روسيا الحالية بـ”الخطيرة”، مضيفة أن “فرض القوة والسيطرة ليست الحل”، حسب قولها.

وكان الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد جوزيب بوريل، قد بحث في وقت سابق الأربعاء، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ” الناتو ” ينس ستولتنبرغ، ووزيري خارجية الولايات المتحدة وبولندا أنتوني بلينكن، وزبيغنيو راو، الذي يرأس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،” الجهود الدبلوماسية حول المقترحات الأمنية الروسية في أوروبا والوضع حول أوكرانيا “. وجاء في بيان المكتب الصحفي للاتحاد الأوروبي، في أعقاب الاتصال الهاتفي بين بوريل وستولتنبرغ وبلينكن وزبيغنيو راو ” أنهم ناقشوا نشر القوات الروسية حول أوكرانيا، فضلاً عن مواصلة الاتصالات الدبلوماسية الثنائية والدولية الجارية فيما يتعلق بمحاولات روسيا مراجعة آلية الترتيبات الأمنية في أوروبا “.

وأشار البيان إلى أن المحادثات الرباعية جرت على خلفية المشاورات بين الشركاء، بما في ذلك مع أوكرانيا، وكذلك عشية المفاوضات الجديدة بين الولايات المتحدة وروسيا.

المصدر: سبوتنيك