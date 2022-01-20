الدفاع الروسية: الأساطيل البحرية ستجري سلسلة تدريبات في جميع مناطق تمركزها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس، إن البحرية الروسية ستجري سلسلة من التدريبات الضخمة خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير في جميع المناطق الخاضعة لمسؤولية الأساطيل الروسية تحت الإشراف العام للقائد العام للقوات البحرية الأميرال نيكولاي إيفمينوف.

ووفقاً لوزارة الدفاع سيشارك في الترديبات حوالي 10 آلاف جندي، و140 سفينة حربية وسفن دعم، وأكثر من 60 طائرة، و1000 وحدة من المعدات العسكرية. وقالت الوزارة في بيان إن التدريبات ستركز بالأساس على عمل القوات البحرية والقوات الفضائية لحماية المصالح الروسية في المحيطات، وكذلك لمواجهة التهديدات العسكرية التي تتعرض لها روسيا الاتحادية في البحر والمحيطات.

كذلك أكدت الوزارة أن التدريبات ستشمل مناطق مياه البحار المتاخمة للأراضي الروسية، والمناطق ذات الأهمية في المحيط العالمي، وستجري تدريبات منفصلة في مياه البحر الأبيض المتوسط​​، والشمال، وبحر أوخوتسك، والجزء الشمالي الشرقي من المحيط الأطلسي وفي المحيط الهادئ.

المصدر: روسيا اليوم