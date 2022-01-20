فلسطين.. اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية

اندلعت فجر الخميس اشتباكات مسلحة عنيفة خلال تصدي مقاومين لقوات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة قباطية. وأفادت مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين. وتشهد مدن الضفة الغربية ارتفاعًا متزايدًا لعمليات إطلاق النار التي يستهدف بها المقاومون قوات الاحتلال وحواجزه والبؤر الاستيطانية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب نبيل خزيمية ووالده عبد القادر خزيمية وهو مُقعد ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عقب اقتحام منزلهما وتفتيشه وتخريب محتوياته في البلدة.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتصم كميل عقب مداهمة منزله في بلدة قباطية جنوب جنين. وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الحكيم إلياس ربيع “29 عامًا” بعد مداهمة منزله في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، وتفتش منزل شقيقه المعتقل منذ أيام الأستاذ إياد ربيع.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب نزار أبو شلبك بعد مداهمة منزله في حي المطار بالقرب من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وطالت الاعتقالات كلا من الشابين مرشد الشوامرة ومنصور الشوامرة من بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم