أنصارالله: العدوان السعودي الاماراتي على اليمن انطلق خدمة للعدو الصهيوني

أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن عبد الوهاب المحبشي “اننا منذ بداية العدوان السعودي نواجه كيان العدو الصهيوني”، ولفت الى ان “العدوان انطلق خدمة لهذا الكيان ويجب أن يثق الشعب الفلسطيني بأن معركتنا هي معركتهم”.

وقال المحبشي الاربعاء “اليوم يقف الأمريكيون والصهاينة إلى جانب السعودية والإمارات وهذا الوضوح سيعجل بالنصر بإذن الله”، وأكد أن “لا أمريكا ولا إسرائيل تستطيع حماية الإمارات فهما فشلتا في حماية السعودية وكيان العدو فشل في التصدي لصواريخ المقاومة”، وأشار إلى أن “على الإمارات أن تنقذ نفسها بنفسها وليس من مصلحتها اقتصاديا ولا أمنيا الاستمرار في التصعيد”.

المصدر: موقع انصار الله