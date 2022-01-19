مقتل ثلاثة أشخاص في تظاهرة ضد البطالة شرقي أفغانستان

مقتل ثلاثة أشخاص برصاص حركة طالبان، خلال مظاهرة الأربعاء في مدينة خوست شرقي أفغانستان، تنديداً بتفشي البطالة. وقال شاهد عيان من خوست، لسبوتنيك، “قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب ثلاثة آخرون بعدما أطلقت طالبان النار على متظاهرين بالقرب من مسجد يعقوبي في مدينة خوست”.

وأعلنت حركة طالبان في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان. وجاء ذلك، بعد بسط مقاتلي الحركة السيطرة على العاصمة كابول، منتصف آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

المصدر: سبوتنيك