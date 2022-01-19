واشنطن وسيئول تبحثان التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية

أجرت سيئول الأربعاء، مباحثات هاتفية مع واشنطن حول التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية. وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ-كون أجرى، محادثات هاتفية مع نظيرته الأمريكية ويندي شيرمان، لمناقشة التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، وأكدا مجددا جهود التحالف الثنائي لمواجهة التحديات الإقليمية.

وأضافت الوزارة “تبادل الطرفان تقييماتهما حول سلسلة إطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية، وأكدا أنهما منفتحان على جميع الخيارات لإدارة مستقرة للوضع في شبه الجزيرة الكورية واستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية في وقت مبكر”.

من جهة أخرى، قدم تشوي خلال المحادثات إيجازا عن اجتماعاته الأخيرة مع كبار المفاوضين في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، مؤكداً على أهمية التعاون الثنائي لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 وحل القضايا المتعلقة بالأصول الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية. وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت أنها اختبرت إطلاق صاروخين تكتيكيين موجهين، يوم الاثنين، في رابع استعراض للقوة خلال هذا الشهر وحده.

المصدر: روسيا اليوم