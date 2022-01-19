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January 19 2022 - 10:28

بدء العاصفة الثلجية في بعلبك

منذ 1 ساعة 19 January، 2022
الطقس
لبنان

أفادت”الوكالة الوطنية للإعلام” أن العاصفة الثلجية بدأت في ساعة متأخرة من ليل أمس، في مدينة بعلبك، وتواصلت حتى ساعات الفجر، قبل أن يتحول الطقس إلى غائم مع زخات خفيفة من البلورات الثلجية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا.

والثلوج التي تأخرت هذا العام عن موعدها، اقتصرت على طبقة خفيفة داخل المدينة وعلى الطرق الرئيسة، في حين اكتست المرتفعات والتلال المحيطة برداء أبيض بلغت سماكته حوالى 10 سنتيمترات، وتدنت درجة الحرارة إلى ما دون الصفر.

وأقفلت المدارس أبوابها اليوم، على ضوء معطيات محطات ومراكز الأرصاد الجوية التي توقعت أن تتواصل العاصفة الثلجية حتى صباح غد الخميس.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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